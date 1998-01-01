البرغوثي: التصدي لـ"صفقة القرن" يتطلب توحيد كل الطاقات وبشكل جماعي

رام الله / سما /

أكد أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن التصدي لما تسمى "صفقة القرن"، يتطلب توحيد كل الطاقات وبشكل جماعي.

وأعرب البرغوثي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تعقيبا على نية "حماس" تشكيل هيئة عليا لمواجهة ما تسمى "صفقة القرن"، عن أمله بأن يكون هناك تكامل في الجهود ما بين الجميع، لأن هذه الصفقة تهدد شعبنا بكل مكوناته، مبينا أن أفضل طريقة لمواجهة "صفقة القرن" هو إفشال مشروع فصل غزة عن الضفة .

وشدد على أنه لا أحد بإمكانه التفكير بإيجاد بديل لمنظمة التحرير، وستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، آملا أن تنصب كل الجهود في إطارها .

وردا على تصريحات كوشنير، التي قال فيها "إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن بعد شهر رمضان"، قال البرغوثي إنها تصريحات خطيرة وتعبر عن ماهية مضمون الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد البرغوثي أنه لا "صفقة القرن" ولا غيرها يمكن أن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، وصفقة القرن ستسقط ولن يجدوا فلسطينيا على استعداد للتعاطي معها.