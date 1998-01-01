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فتح تعلق على قرار حماس بشأن تشكيل هيئة عليا لمواجهة "صفقة القرن"!

الأربعاء 24 أبريل 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تعلق على قرار حماس بشأن تشكيل هيئة عليا لمواجهة "صفقة القرن"!


رام الله / سما /

 اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، إعلان قيادة حماس تشكيل هيئة عليا لمواجهة ما تسمى "صفقة القرن"، إصرارا منها على المضي قدما بالانقسام، ورفضا صريحا منها لعودة اللحمة والوحدة لصفوف شعبنا، واصفا دورها بالتخريبي والانفصالي الذي يتماهى مع متطلبات نتنياهو للإبقاء على الانقسام الذي يغذيه بسياساته وإجراءاته.

وأوضح الفتياني في حديث اذاعي، أن هذا الإعلان هو تسهيل لتشتيت الجهد الوطني والكل الرافض لما تسمى بـ"صفقة القرن" في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مبينا أن "حماس" تحاول الهروب إلى الأمام بانقسامها استعدادا لانفصالها عن الجسم الوطني الفلسطيني.

وأضاف ان "حماس" رأت في نفسها شريكا لتسهيل خطة "صفقة القرن" التي أعدتها إسرائيل وتنفذها الولايات المتحدة، وكذلك تنفيذ المخطط الحزبي والفئوي الذي يسعى لتدمير المشروع الوطني من خلال الفكر الظلامي الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين وتنفذه "حماس" على الأرض.

وشدد الفتياني على أن المطلوب من حماس الآن هو ما قدمه السيد الرئيس في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، بأن تعلن فورا عن طي صفحة الانقلاب والعودة لحضن الشرعية الوطنية، تمهيدا لإعلان صريح وواضح أنها تريد مواجهة صفقة العار وحدة واحدة، وأن يكون هناك جهد وطني مشترك للتصدي لهذه الصفقة.

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