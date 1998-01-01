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"الشبيبة" تفوز بانتخابات مجلس الطلبة في "بوليتكنك"

الأربعاء 24 أبريل 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشبيبة" تفوز بانتخابات مجلس الطلبة في "بوليتكنك"


الخليل / سما /

 اعلن مصطفى ابو الصفا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة لجامعة بوليتكنك فلسطين، فوز كتلة شهداء الأقصى في انتخابات المجلس لدورة 2019/2020 حيث حصلت على "28" مقعداً من أصل "31" مقعد.

وأضاف بانّ الانتخابات جرت في جوٍ ديمقراطي ساده الهدوء والنظام، وتنافس على مقاعد المؤتمر الطلابي العام وعددها "31" مقعد، قائمتين طلابيتين هما كتلة شهداء الأقصى "الشبيبة الطلابية"، وكتلة القطب الطلابي وتجمع المبادرة "اليسار الطلابي".

وبيّن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأنّ صناديق الاقتراع فتحت في تمام الساعة 8:30 صباحاً وأغلقت في تمام الساعة 3:30 عصراً بحضور مُمثلين عن الكتل الطلابية. وبين أن 2392 طالباً من أصل "5686" طالبٍ توجهوا للإنتخاب ممن يحق لهم الاقتراع موزعين على أحد عشر صندوقاً، حيث وصلت نسبة الاقتراع إلى " 42.07، إذ بلغ عدد الأوراق الصحيحة 2192 ورقة، كما بلغ عدد الأوراق اللاغية 110 ورقة، وعدد الأوراق الفارغة 90 ورقة.

وتم فرز الأصوات واحتساب المقاعد، وفق دستور مجلس الطلبة، وكانت نتائج الانتخابات كما يلي:

كتلة شهداء الأقصى: 28 مقعداً.

القطب الطلابي وتجمع المبادرة: 3 مقاعد.

وأشاد علاء الدين الجعبري مدير مكتب التعليم العالي في الخليل، وعضو مجلس رابطة الجامعيين بتعاون طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين والتزامهم في العملية الإنتخابية، والتي تعكس مدى المسؤولية التي يتمتع بها الطلبة ومدى حرصهم على جامعتهم.

وأعرب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب عن شكره لكافة اللجان والطواقم التي أشرفت على إعداد و سير العملية الانتخابية، وثمن عالياً الأجواء الديمقراطية التي سادت أجواء الطلبة في هذا العرس الديمقراطي، شاكراً طلبة الجامعة على ما أبدوه من وعي ورقي وانتماء خلال أيام الانتخابات.

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