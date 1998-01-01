السعودية تتبرع بـ1.5 مليون دولار للأونروا في لبنان

بيروت /سما/

أعلن المستشار في الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المركز تبرعا بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي، لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، لتمويل صندوق العسر الشديد الذي يقدم خدمات صحية إضافية للمرضى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الأربعاء، بحضور سفير المملكة في لبنان وليد البخاري.

وأطلع دبور المستشار الملكي على الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين على كافة المستويات الانسانية والصحية والاجتماعية.

وشكر دبور المملكة ومركز الملك سلمان على التبرع، معربا عن تقديره لهذه المساهمة الفعالة في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في لبنان.

وفي لقاء آخر، بحث دبور مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، بحضور المدير العام للوكالة كلاوديو كوردوني، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسبل الإسراع في إنجاز عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، والعمل على إزالة كل ما يمكن أن يكون عائقا أمام ما تبقى من إعادة الإعمار.

وأكد كرينبول التزام الوكالة باستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، أكد دبور ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تقديم الدعم والتمويل كي تستطيع الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وواجباتها، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوكالة لتأمين المساعدات للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.