قناة عبرية تزعم: لهذه الاسباب جرى تعاون سري بين اسرائيل و السلطة لترميم بركة حمام البطرك بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية انه في الأشهر الأخيرة هناك تعاون سري بين الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس وبين جهات فلسطينية رسمية لترميم بركة حمام البطرك، وهي واحدة من أكبر وأقدم البرك بالقدس والواقعة داخل أسوار البلدة القديمة غربي حارة النصارى في المدينة المقدسة.

والحديث يدور عن مشروع تاريخي لتطوير الموقع الذي يقع على مساحة ثلاثة دونمات، ويختفي عن الأعين بين الحوانيت والبيوت التي تحيط به من الشرق والجنوب، وتستثمر إسرائيل بالمشروع ملايين الشواقل.

ومن اجل تنفيذ مشروع من هذا القبيل كانت حاجة للتعاون مع جهات إضافية، بينها الوقف الإسلامي وجامعة القدس. ويشمل التعاون مع المشروع أيضا جهات من السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة الإسرائيلية ان هذا التعاون جرى بشكل سري، خصوصا بسبب مخاوف السلطة الفلسطينية من انتقادات الجمهور الفلسطيني. من جانب إسرائيل كانت هناك مخاوف من ان المشروع يسبب بـ"تآكل" السيادة الإسرائيلية في الموقع، ويضر بشكل السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة.

وذكرت القناة الإسرائيلية ان الفلسطينيين فضلوا على إبقاء التعاون مع إسرائيل سريا، تجنبا لغضب الشارع الفلسطيني الذي يرفض السيادة الإسرائيلية، ومنعا لحدوث مواجهات يمكن ان تؤدي الى تصعيد جديد في القدس.

وفي تعقيب هيئة تطوير القدس ذكر :"كجزء من خطة اتاحة الوصول الى البلدة القديمة، تقرر ترميم بركة حزقياهو (الاسم الإسرائيلية لبركة البطرك)- وهو موقع سياحي تاريخي. كانت هناك عملية تعاون للمجتمع بهدف الوصول معا الى تفاهمات مع سكان الموقع وتقرر على دمج مهندس معماري من قبل السكان والتجار والذي سيعمل مع المهندس المعماري للمشروع".

يشار الى أنه يطلق على البركة أسماء مختلفة مثل بركة البرج،خان الأقباط، القبر المقدس، بينما يحرص الإسرائيليون إطلاق اسم "حزقياهو" عليها وهو أحد الملوك الإسرائيليين بفترة الهيكل الثاني.