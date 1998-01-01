المالكي: مشروع المعهد الدبلوماسي في رام الله يدخل حيز التنفيذ

رام الله / سما /

قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، إن مشروع المعهد الدبلوماسي الفلسطيني، دخل حيز التنفيذ في سردا شمال رام الله، بتمويل من الحكومة الهندية.

وثمن المالكي خلال تفقده المشروع، اليوم الأربعاء، الدعم الهندي للمؤسسات الفلسطينية، خاصة بناء هذا الصرح الدبلوماسي الهام لتطوير القدرات والكفاءات الفلسطينية، الذي سيكون له أثر كبير في رفع كفاءة العاملين في وزارة الخارجية، وسفارات وبعثات دولة فلسطين بالخارج، وإعداد كوادر دبلوماسية قادرة على الانخراط في العمل الدبلوماسي.

وأوضح أن المعهد الدبلوماسي سيقوم بإعداد برامج متخصصة بالعمل الدبلوماسي واستقطاب الكفاءات الاكاديمية على الصعيدين المحلي والدولي، داعيا إلى تضافر الجهود لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة.

يشار إلى أن عملية الحفر قد بدأت على أن تستكمل خلال 60 يوما، وبعد ذلك ستبدأ عملية البناء.