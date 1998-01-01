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اشتية يبحث مع ممثلة بولندا تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 24 أبريل 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ممثلة بولندا تعزيز التعاون المشترك


رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثلة جمهورية بولندا لدى فلسطين الكسندرا بوكوفسكا، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين الى الأمام.

وتسلم اشتية، من ممثلة بولندا، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، لمناسبة توليه منصبه.

وجاء في الرسالة: "نيابة عن الحكومة ومني شخصيا اهنئكم واتمنى لكم التوفيق في مهامكم كرئيس للوزراء، العلاقات بين بلدينا تنمو وتزدهر، واؤكد لكم حرصي على تقويتها في المستقبل القريب، وأنا سعيد بنمو اهتمام الفلسطينيين بالدراسة في بولندا، والذي انعكس بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة، فلسطين ستبقى لها اولوية في المساعدات التنموية البولندية، وأؤكد لكم دعم بولندا لاستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، وتهيئة الظروف لخلق سلام دائم في المنطقة".

وثمن اشتية دعم بولندا لفلسطين، خاصة دعم موازنة "الأونروا"، مشيدا بموقفها الثابت من رفض تغيير وضع "الأونروا"، لا سيما من قبل الادارة الاميركية.

وشدد على ضرورة تشكيل تحالف دولي من الدول العظمى، لإنقاذ حل الدولتين، ومواجهة صفقة القرن الاميركية، التي لم يشارك المجتمع الدولية في إعدادها والتشاور بها قبل إعلانها.

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