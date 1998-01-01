فلسطين تشارك في المعرض الدولي للسياحة الثقافية في بلغاريا

غزة / سما /

شاركت سفارة فلسطين لدى بلغاريا، في المعرض الدولي للسياحة الثقافية، الذي يقام في مدينة فليكو ترنوفو الواقعة شمال بلغاريا.

وشكر سفير فلسطين أحمد المذبوح، في كلمته بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي العام في بلغاريا، منظمي المعرض، وأشار إلى أن مشاركة السلك الدبلوماسي جاءت انطلاقا من الحرص على تقديم بلداننا بأجمل صورة وتشجيع السياحة وتوثيق اواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين دولنا. ودعا الحضور لزيارة الأرض المقدسة فلسطين كونها الارض الوحيدة التي ولدت فيها الديانات السماوية الثلاث.

وضم جناح فلسطين عددا كبيرا من الصور لأهم المعالم السياحية الفلسطينية، إضافة إلى الأثواب الفلسطينية المطرزة التي جذبت اهتمام الجمهور لتقاربها مع نماذج التطريز البلغاري.

وزار جناح فلسطين، وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجيلكوفا، ورئيس بلدية مدينة فليكو ترنوفو دانييل بانوف، ومحافظ منطقة فليكو ترنوفو البروفيسور لوبوميرا بوبوفا، وعددا من اساتذة الجامعات والملاكم البلغاري الشهير كوبرات بوليف، وأبناء الجالية الفلسطينية المتواجدين في المدينة.

وفي اروقة قاعة المعارض، اقامت سفارة فلسطين، على مدار ثلاثة ايام، معرضا للصور عن فلسطين ضم اكثر من 30 لوحة تمثل الحياة والمدن الفلسطينية، كما عرضت عدة أثواب فلسطينية مطرزة.

وعلى هامش المعرض السياحي، وبدعوة من جامعة فليكو ترنوفو، اقامت السفارة الفلسطينية امسية ثقافية، بعنوان: "اصوات من الادب الفلسطيني المعاصر".

وتحدث المذبوح امام الطلاب عن اهمية التواصل الثقافي بين الشعوب ودور المثقفين في الدفاع عن اوطانهم وتصوير ما تعانيه شعوبهم خلال اشعارهم وكتاباتهم، مشيرا إلى أن الادب والشعر يعكسان في الغالب ما يحدث في المجتمع، والادباء والشعراء الفلسطينيون ليسوا استثناء.

وقبل الامسية الثقافية، التقى المذبوح، نائب عميد الجامعة البروفيسور فلاديمير فلادوف، بحضور رئيسة العلاقات الدولية في الجامعة، وبحثا التعاون بين جامعة بيرزيت وجامعة فليكو ترنوفو.

ورحب نائب عميد الجامعة بالطرح وابدى استعداده لاستقبال وفد من جامعة بيرزيت في فليكو ترنوفو لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وعلى هامش معرض السياحة الثقافية، التقى المذبوح مع رئيس بلدية فليكو ترنوفو دانييل بانوف، الذي اكد مرة اخرى استعداده لاستقبال وفد من بلدية بيت لحم وتوقيع اتفاقية تعاون بين المدينتين.