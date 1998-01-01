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محافظ رام الله يسلم كرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الإعاقة

الأربعاء 24 أبريل 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ رام الله يسلم كرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الإعاقة


رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأربعاء، كرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الاعاقة أحدهما طفل؛ لمساندتهما على تخطي واقعهما والتحرك بشكل يلبي احتياجاتهما، كمساهمة مجتمعية مقدمة من بنك القدس.

وقالت غنام إن ذوي الإعاقة أولوية لنا، وهم جزء أصيل يساهم في بناء المجتمع، مؤكدة أن الإعاقة لا تلغي الطاقة، وأن الاستثمار في الطاقات الكامنة لديهم محفز إيجابي للعطاء على كافة الأصعدة.

وأشادت بالقطاع الخاص الفلسطيني ومساهماته المجتمعية، داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على ذوي الاعاقة والفئات الأقل حظا في المجتمع، معربة عن شكرها لبنك القدس على هذه المساهمة.

وأشارت إلى أن المحافظة وبالتعاون مع القطاع الخاص، وزعت عددا كبيرا من الكراسي الكهربائية لمستحقيها ضمن سلسلة العطاء المتواصل، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، الذي يبدي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة

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