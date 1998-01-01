جامعة بيرزيت تنظم "يوم التوظيف السنوي" بمشاركة 90 شركة ومؤسسة

رام الله / سما /

نظمت جامعة بيرزيت، وتحت شعار "معا من أجل التمكين والتوظيف"، اليوم الأربعاء، "يوم التوظيف السنوي".

وشارك في يوم التوظيف نحو 90 شركة ومؤسسة فلسطينية، حيث استقبل ممثلوها السير الذاتية للطلبة والخريجين، وأجروا مقابلات معهم بهدف توظيفهم أو توفير فرص تدريب مؤسسي.

وقال رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، إن الجامعة "تقوم خلال يوم التوظيف السنوي، الذي بدأ بمبادرة من كلية الأعمال والاقتصاد عام 1995، باستضافة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة، من أجل التشبيك المباشر بين خريجيها وممثلي هذه القطاعات".

وأضاف، "كما يتيح هذا اليوم الفرصة للمؤسسات المشاركة لاستقطاب الكفاءات المتميزة والمؤهلة من الخريجين من مختلف التخصصات لتوطين الوظائف الشاغرة لديهم، حيث تفخـر جامعة بيرزيت وتعتز بخريجيها وبمستواهم المتميـز، وما يمتلكونه من كفاءات تزيد من قدرتهم على المنافسة والإبداع والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن".

بدوره، قال مدير إدارة المبيعات في شركة "جوال" علاء حجازي، في كلمته باسم رعاة الفعالية، إن شركتي "بالتل" و"جوال" سعيدتان بالشراكة مع جامعة بيرزيت، لافتا إلى أن خريجي الجامعة غالبا ما يشغلون أعلى المناصب في مؤسساتهم وهذا دليل على نجاحها وتفوقها.

وأكد حجازي أن يوم التوظيف السنوي يمثل فرصة حقيقية للطلبة للالتقاء بنخبة من أفضل الشركات، داعيا الطلبة والخريجين إلى الاستفادة منه والاهتمام به.

فيما أوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية ليوم التوظيف سامية شماس أن يوم التوظيف أصبح تقليدا سنويا التزاما من الجامعة بتقديم طلبتها إلى الحياة العملية بعد استكمال إعدادهم الأكاديمي، وأن شراكة الجامعة مع مؤسسات الوطن تتجسد في هذه الفعالية لبناء الاقتصاد الوطني.

ووجهت شماس رسالة للخريجين قالت فيها إن مشوار الألف ميل يبدأ اليوم، داعية إياهم إلى أن يثقوا بأنفسهم وقدراتهم ويتشبثوا بأحلامهم، وأن يتفانوا بعملهم، وأن يلتزموا بالقيم والمبادئ التي تعلموها في الجامعة.