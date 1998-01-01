عشراوي: الخطوات الإسرائيلية– الأميركية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الخطوات الإسرائيلية– الأميركية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية، وإن التصاعد المتنامي للشعبوية والعنصرية والانفرادية في العالم أجمع سيقضي بشكل ممنهج على أمن واستقرار المنظومة الدولية برمتها.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدتهما، اليوم الأربعاء، مع ممثل المكسيك الجديد لدى دولة فلسطين يدرو بلانكو بيريز، والنائب الإيطالي للحزب الديمقراطي رئيسة هيئة الشؤون الخارجية والأوروبية في البرلمان الايطالي ليا كوارتابيل بروكوبيوفي من جهة أخرى.

وبحثت خلال اجتماعها مع ممثل المكسيك آخر المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية والدولية، واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وخروقات دولة الاحتلال المنافية للقوانين الدولية والإنسانية، والدور المتوقع من دول أميركا اللاتينية بما فيها المكسيك، لرفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني ومواجهة المخططات الأميركية– الإسرائيلية، وما يسمى بـ"خطة السلام الأميركية" وقرارات الإدارة الأميركية الأخيرة التي تسعى من خلالها لإنهاء القضية الفلسطينية.

وقالت: "إن تغاضي المجتمع الدولي وصم آذانه عن تمادي إسرائيل في ظل الشراكة والدعم المطلقين من الإدارة الأميركية التي تعمل بشكل منفرد ومتغطرس بعيدا عن القرار الأممي، شجعها على الاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وإفشال الجهود الدولية لإنقاذ احتمالات السلام."

وناقشت عشراوي مع السفير المكسيكي التطورات الفلسطينية الداخلية والخطوات المستقبلية المطلوبة لمواجهة التحديات المصيرية والتصعيد الإسرائيلي الخطير والتواطؤ الأميركي المتواصل لصالح الاحتلال.

وبحثت آليات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات المكسيكية- الفلسطينية في مختلف المجالات، مطالبة في هذا السياق الحكومة المكسيكية الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، وقالت: "نتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية والمكسيكية على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة لتخطي المرحلة الصعبة للحكومة المكسيكية السابقة".

وفي وقت لاحق من اليوم، بحثت عشراوي مع النائب الإيطالي العلاقات الفلسطينية– الإيطالية، وسبل تطويرها، والتطرق للدور الذي يجب أن يلعبه الديمقراطيون في البرلمان الايطالي لدعم الحق الفلسطيني والضغط باتجاه اعتراف الحكومة الايطالية بدولة فلسطين، وتمت مناقشة أهمية وجود تحرك أوروبي يساهم في التصدي للإجراءات الأميركية والإسرائيلية المنافية للقوانين والقرارات الدولية، ومواجهة ما يسمى بـ"خطة السلام الأميركية".

وتم بحث الواقع الفلسطيني الداخلي وأهمية إجراء الانتخابات، وتفعيل مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية واتخاذ القرار.