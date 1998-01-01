روحاني: المفاوضات مع أمريكا مُمكنة ولكن بشرط.. ويوجه رسالة الى السعودية والامارات..

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكنة، ولكن بشرط رفع الضغوط التي تفرضها واشنطن، وإبداء الاحترام المتبادل.

وبحسب قناة "كان" العبرية، قال روحاني إن تعهد السعودية والامارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الايراني يعني مواجهة بلاده.

وأضاف أن على السعوديين والإماراتيين معرفة أنه من المستحيل إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وبدوره قال قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامة، إن "فيلق القدس" موجود في شرق المتوسط والبحر الأحمر لإضعاف سيطرة الولايات المتحدة.

وأضاف سلامة أن تجارب إيران الصاروخية مستمرة وأن بلاده قادرة على مواجهة الأمريكيين في المياه الخليجية.

وشدد سلامة على أنه يجب توسيع نفوذ إيران من المنطقة إلى العالم كي لا تبقى أي نقطة آمنة لأعدائها.