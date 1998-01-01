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الطاقة الإيجابية وراء نجاح ليفربول تحت قيادة كلوب

الأربعاء 24 أبريل 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الإيجابية وراء نجاح ليفربول تحت قيادة كلوب


وكالات / سما /

يوجد شيء مميز في تشكيلة نادي ليفربول الحالية ربما لا يلحظه المتابعون والمحللون، وهو الأمر الذي انتبه إليه إيان راش، لاعب الريدز السابق، الذي أشار إلى أن الطاقة الإيجابية التي غرسها يورجن كلوب في لاعبيه هي أساس النجاح.

وينافس ليفربول على بطولتين هذا الموسم، هما دوري الأبطال، والذي يخوض نصف النهائي أمام برشلونة، والدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيبه بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة.

وقال راش لشبكة (سكاي سبورتس): “ذهبت إلى التدريبات ورأيت لاعبي ليفربول يضحكون ويمزحون، ولكنهم عند العمل يعملون بجدية”.

وتابع: “خلال أوقات الراحة يتحدثون مع بعضهم البعض ويتعاملون بود، في كل مرة يراك كلوب، يمنحك عناقاً كبيراً، تلك هي الطاقة الإيجابية التي يجلبها، وربما هذا ما يصنع الفارق مع ليفربول الآن”.

وأوضح: “عندما كنت ألعب، كنت أقول إن السبب الرئيسي وراء نجاحنا هو روح الفريق، في غرفة الملابس كان لدينا المزاح والضحك، وعندما نتجه للملعب نكون جادين، النجاح الذي حققناه كان بفضل روح الفريق”.

واختتم بالقول: “لم تتبقّ سوى عدد قليل من المباريات في الموسم، طالما استمر الفريق في الفوز هو يقترب خطوة من تحقيق اللقب، أعتقد أنهم باتوا الآن يعتقدون أنه يمكنهم القيام بذلك”.

#يورجن كلوب #ليفربول

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