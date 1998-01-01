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مفاجأة .. كأس السوبر الإسباني سيقام في السعودية

الأربعاء 24 أبريل 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة .. كأس السوبر الإسباني سيقام في السعودية


وكالات / سما /

يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة مسابقة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده في التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مسابقة كأس السوبر الإسباني ستقام في نسختها الجديدة لأول مرة خارج إسبانيا، وتحديداً على الأراضي السعودية بداية من عام 2020 لمدة ستة أعوام مقابل 30 مليون يورو عن كل نسخة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن الاتحاد الإسباني سيتخذ قراراً نهائياً بشأن هذا الأمر في اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 أبريل المقبل.

ويسعى لويس روبيالس، رئيس الاتحاد الإسباني، لإقامة البطولة خارج إسبانيا كل عام، حيث لُعبت البطولة خلال العام المنصرم للمرة الأولى خارج إسبانيا، وتحديداً بمدينة طنجة المغربية.

هذا وستعرف بطولة كأس السوبر الإسباني تعديلات لتوسيع دائرة المشاركين فيها، عوض اقتصارها على مشاركة بطل الدوري وبطل الكأس.

وستعرف النسخة الجديدة في عام 2020 (شهر يناير) مشاركة البطل ووصيفه في كلتا المسابقتين أي حضور أربعة أندية، ويأتي ذلك بهدف ضمان مشاركة الغريمين برشلونة وريال مدريد أو أحدهما، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد.

#كأس السوبر #السعودية

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