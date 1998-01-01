مجدلاني وممثل رومانيا يبحثان التعاون في قضايا التنمية الاجتماعية

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وممثل رومانيا لدى فلسطين كاتالين تيرلا،سبل التعاون المشترك بملف التنمية الاجتماعية.

وأطلع مجدلاني، ممثل رومانيا، خلال لقائهما، اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على برامج الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بتمكين الاسر الفقيرة ونقلها من الاحتياج إلى الانتاج، مشيرا إلى أهمية التركيز على ذلك في قطاع غزة.

وأكد ممثل رومانيا مواصلة الدعم والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على موقف بلاده الثابت تجاه حل الدولتين وموقفها من وضع القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا استمرار بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحكومة الجديدة.