محبو هذه الحيوانات أكثر ميلا للخيانة!

وكالات / سما /

أكدت دراسة حديثة، أجراها خبراء في موقع “IllicitEncounters” للمواعدة، أن هناك علاقة بين محبي نوع معين من الحيوانات وميلهم للخيانة.

ووفقا لموقع مجلة “هير” الأيرلندية، التي نشرت بها الدراسة، فإن الخبراء أكدوا أن محبي ومالكي القطط أكثر ميلا للخيانة بالمقارنة بغيرهم من محبي الحيوانات الأليفة مثل السمكة الذهبية أو الهامستر أو فأر العضلان أوالأرانب والزواحف، ليأتي أصحاب الكلاب في نهاية القائمة.