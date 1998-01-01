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محبو هذه الحيوانات أكثر ميلا للخيانة!

الأربعاء 24 أبريل 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محبو هذه الحيوانات أكثر ميلا للخيانة!


وكالات / سما /

أكدت دراسة حديثة، أجراها خبراء في موقع “IllicitEncounters” للمواعدة، أن هناك علاقة بين محبي نوع معين من الحيوانات وميلهم للخيانة.

ووفقا لموقع مجلة “هير” الأيرلندية، التي نشرت بها الدراسة، فإن الخبراء أكدوا أن محبي ومالكي القطط أكثر ميلا للخيانة بالمقارنة بغيرهم من محبي الحيوانات الأليفة مثل السمكة الذهبية أو الهامستر أو فأر العضلان أوالأرانب والزواحف، ليأتي أصحاب الكلاب في نهاية القائمة.

واستند الخبراء في نتائجهم إلى حقيقة أن أسلوب وشخصية الحيوانات الأليفة التي ذكرت في الدراسة، تعكس حقيقة شخصية أصحابها، حيث أثبتت أن ولاء القطط لم يتضح بعد لأنها تركض وراء من يعطيها المزيد من الطعام، مما ينعكس على طبيعة أصحابها ويجعلهم أكثر ميلا للخيانة على عكس الكلاب التي تتميز بالوفاء وتعد أفضل صديق للإنسان.

#الحيوانات #الخيانة

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