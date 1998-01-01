حماس: هدم منازل المقاومين يعبّر عن فشل الاحتلال

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم منازل المقاومين، بمثابة فشل حقيقي تعيشه حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية في ردع المقاومين في الضفة الغربية.

وأكدت في بيان لها على أن إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته ستبقى حاضرة لتفاجئه في كل مرة.

ووجهت التحية لعائلة الشهيد عمر أبو ليلى، ولموقف عائلته المشرف من على أنقاض منزلها، والتي قالت أنه موقف يؤكد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وثباته في الأرض.

ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية للتضامن مع عائلة الشهيد أبو ليلى. مضيفةً "شعبنا الأصيل دائمًا يحمي المقاومين ويحتضن عائلاتهم، وإن شعبنا الذي شهد لـ عمر ببطولته سيجعل حقد الاحتلال الذي أفرغه بطريقة همجية في منزل عائلة أبو ليلى يرتد عليه حسرة وندمًا".

وأكدت على أن المقاومة في الضفة ستبقى "عزيزة أبية، بشموخ نسائنا ورجالنا وببطولة شبابنا، وهذه الدروس البطولية التي تقدمها عائلات المقاومين، ليس لها مكافأة الا الاستمرار بنهج المقاومة الذي سيقودنا للتحرير والنصر بإذن الله". كما جاء في البيان.