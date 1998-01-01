تدهور الحالة الصحية لعادل إمام ودخوله المستشفى سراً

وكالات / سما /

أكد مصدر مقرب من النجم المصري عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى دخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكل سري وظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره، وعاد إلى بيته.

وأكد المصدر لمجلة (لها) أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل “فلانتينو” الذي كان من المفروض أن يخوض به الزعيم سباق رمضان الدرامي هذا العام هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير وتوقف أكثر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية.

وكان المخرج رامي إمام أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.