باسم يوسف يعود ببرنامج صحي في رمضان

وكالات / سما /

بعد غياب طويل عن البرامج الناطقة باللغة العربية، يعود الإعلامي المصري باسم يوسف إلى الظهور في برنامج جديد خلال شهر رمضان المقبل.

وقال يوسف، انه سيقدم برنامجا على “يوتيوب” يشرح فيه النظام الغذائي الصحي والنباتي.

وأضاف على صفحة “Plant Based Diet Egypt”، “أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب”.