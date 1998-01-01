ألكين: نتنياهو لن يشغل عدة مناصب وزارية

القدس المحتلة / سما /

قال زئيف ألكين وزير البيئة في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، اليوم الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو المكلف برئاسة وزراء الحكومة الجديدة لن يشغل عدة مناصب وزارية كما فعل في الحكومة الأخيرة.

وأوضح ألكين وهو مقرب من نتنياهو خلال حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه من غير المتوقع أن يحتفظ نتنياهو بأكثر من حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة.

وانتقد مطالبات عضو الكنيست عن الليكود دافيد بيتان بتسليمه حقيبة وزارية.

وتطرق إلى مطالب الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف، قائلا "الليكود ليس مضطرا للامتثال لجميع مطالب الأحزاب الصغيرة".