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حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب


غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، ان تفاهمات التهدئة مع الاحتلال برعاية مصرية قطرية اممية قائمة، ولا يوجد أي تراجع او انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه ، مشيراً الى ان ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات .

واوضح  في تصريحات إذاعية له ان بعض البنود المتعلقة بتفاهمات الهدوء في قطاع غزة تسير بحسب ما تم التوافق عليه مع الأطراف كافة.

وأكد  القانوع، إن هناك تحسنا في قضايا تتعلق بالصيد والكهرباء، وخزانات الوقود الاحتياطي، والأدوية، وحركة المعابر وتسيير القوافل إلى غزة.

ولفت إلى وجود بعض المعيقات في تفاهمات الهدوء كالتشغيل المؤقت، بسبب تأخر التنفيذ من قبل الأمم المتحدة  موضحا، "هذا يتطلب متابعة أكثر والإسراع في التنفيذ، كما يوجد عدة مشاريع بحاجة لوقت وتوفير التمويل اللازم لها."

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