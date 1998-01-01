  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المبدع "طوطح" يمارس هوايته على رمال بحر غزة

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المبدع "طوطح" يمارس هوايته على رمال بحر غزة


غزة / سما /

متجها بعكازه نحو شاطئ البحر حاملاً بيديه أدواته البسيطة ليمارس هوايته وموهبته فى رسم الأشكال والمخطوطات والشخصيات على رمال الشاطئ ،بعد أن فقد قدمه اليسرى خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم عام 2008.

الشباب "محمد طوطح" من حى الزيتون بمدينة غزة، لم تثنه كل الظروف الجسدية والمعنوية عن إكمال طموحه وآماله فى احتراف موهبة الرسم على رمال البحر،حتى صارت مهنة يلبي بها احتياجات أسرته.

ويستخدم محمد فى رسمه أدوات بدائية، مثل "الكريك"و"المسطارين"و"المعلقة"و"بخاخة الألوان" ليعطي بها جمالاً للرسومات والأشكال والصور التى يرسمها يومياً لكل شخص وذلك مقابل مبلغٍ يسير من المال ،بعد ان أصبحت مهنة له بجانب عمله كسائق "تكتك" .

وكان الرسم على الرمال مجرد هواية "محمد "حتى عام 2012م، إذ كان يكتفى ببعض الرسومات التشكيلية التي كانت تجوب فى خاطره، إلي ان رآه صديقه إبراهيم الوادية الذي أعجب برسوماته،فقد كان خير دافع له في تطوير وتنمية مهاراته في الرسم على الرمال من خلال مشاهدتهم لبعض الرسومات على موقع "اليوتيوب" الإلكتروني.

ويقول كانت الرسومات تزداد جمالاً وتالقًا يوماً بعد يوم،فبعد كتابة أسماء أبنائي على رمال البحر وبعض الشعارات البدائية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي،ولاقت اهتماما كبيراً من الجمهور والمتابعين ؛مما دفعنى لأطلق العنان لموهبتي في الرسم لصور الشهداء كالشيخ أحمد ياسين و ياسر عرفات.

ويؤكد على ان أكبر المعيقات التي تواجهه أثناء عمله هى الأصابة التى تسببت فى بتر قدمه،وعدم وجود أماكن مخصصة للرسامين،وعدم تلقيه الرعاية الكافية من المؤسسات ذات العلاقة والحصار، إضافة إلى منعه من السفر لتركيب طرف صناعي او الرسم على الشواطئ فى الدول الأخرى .

وعن طموحاته وجهوده للتميز والإبداع في المسابقات المحلية والدولية يسعى للحصول على جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز، فقد تقدم لها فى مرات السابقة ولكنه لم يُوافق في الحصول عليها،عازماً هذه المرة الحصول عليها وتمثيل فلسطين في المسابقات الدولية،ورسم اللوحات الفنية التى يأمل إدراجها ضمن موسوعة غينيتس للأرقام القياسية.

#محمد طوطح #رمال

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

الأخبار الرئيسية

حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

القدس: الاحتلال الاسرائيلي يرمم "بركة البطرك" ويزعم تعاون السلطة الفلسطينية