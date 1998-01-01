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مصطفى قمر يكشف عن عمل درامى يجمعه بيسرا

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى قمر يكشف عن عمل درامى يجمعه بيسرا


وكالات / سما /

أعلن المطرب مصطفى قمر عن عمل درامى جديد يجمعه مع النجمة يسرا، ولم يكشف عن أى تفاصيل أخرى تخص العمل.

ونشر قمر صورة تجمعه بالنجمة يسرا عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا ربنا يحفظك يا يسرا واستنونا فى عمل درامى".

وعلى جانب آخر يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "فوق القمر"، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها  أغانى "جات تصالحنى" وياك".

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.

#مصطفى قمر #يسرا

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