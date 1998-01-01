شعث: مؤتمر لنصرة الأسرى سيعقد في الثامن والعشرين الجاري في بروكسل

رام الله / سما /

أعلن رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث عن مؤتمر لنصرةالأسرى من المقرر أن يعقد في 28-29 من الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الجالياتالفلسطينية في أوروبا، وعدد كبير من الأحزاب الاشتراكية، وجمعيات الصداقة الفلسطينية الأوروبية .

وكشف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأربعاء، عن سلسلة من التحركات في ثلاث قضايا رئيسية، وهي: الأسرى، والقدس، واللاجئين، بالإضافة إلى موضوع الأرض، ستتمخض عنها خطوات عملية في الفترة القادمة بالتنسيق بين دائرة المغتربين والجاليات الفلسطينية في أوروبا .