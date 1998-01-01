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العثور على سفينة اختفت خلال الحرب العالمية الثانية

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على سفينة اختفت خلال الحرب العالمية الثانية


وكالات / سما /

عثر علماء الآثار البحرية على سفينة الشحن "SS Iron Crown" التي كانت الطوربيدات اليابانية قد أغرقتها عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية، وبقي مكانها مجهولا طوال هذه الفترة.

وعثر العلماء على "SS Iron Crown" التي يبلغ طولها نحو 100 متر على بعد 100 كيلومتر من سواحل ولاية فكتوريا الأسترالية.

وتقع السفينة على عمق 700 متر تحت سطح البحر، ويشير الباحثون إلى أن الجزء الأكبر من هيكلها بحالة جيدة، والمرساة موجودة في مكانها.

وغرقت السفينة خلال 60 ثانية فقط بعد إصابتها وقتل 38 شخصا ممن كانوا على متنها، وبقي طاقمها المتألف من خمسة أشخاص على قيد الحياة، توفي آخرهم عام 2012.

وكانت هذه السفينة تقوم بنقل المواد الخام من جنوب أستراليا إلى نيو ساوث ويلز.

يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، أعلن عن العثور على قطع من الطراد الياباني "هيي" في المحيط الهادئ، الذي كان أول سفينة حربية تفقدها اليابان في الحرب العالمية الثانية.

#الحرب العالمية الثانية #سفينة

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