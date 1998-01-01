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"فاتنة سناب شات" فـي قبضة شرطة دبي

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فاتنة سناب شات" فـي قبضة شرطة دبي


وكالات / سما /

تمكنت شرطة دبي من القبض على شاب انتحل شخصيات عدة لفتيات خليجيات جميلات بهدف الإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم عبر طلب تحويل مبالغ مالية لكسب الرضا والود واللقاء.

وبحسبما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف إن أمر "فاتنة سناب شات" كشف بواسطة فتاة بمحض الصدفة، حيث صدمت حين اكتشفت أن هناك من يدير حسابا وهميا مستخدما صورها ولكن اسما غير اسمها.

وأضاف العميد أن الفتاة لجأت على الفور لـ"منصة الجرائم الإلكترونية" (ecrime) التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، التي أنقذتها وأنقذت 4 شابات خليجيات أخريات، من عمليات احتيال كان ينفذها شاب خليجي باستخدام صورهن عبر 5 حسابات وهمية، وراح ضحيتها أكثر من 50 شابا.

وأوضح المسؤول الإماراتي أنه وبعد البحث والتحري التي أنجزتها الدوريات الرقمية تم التوصل للمشتبه به ومتابعة نشاطه على مدى أسبوع كامل، واكتشفت أنه يتبع أسلوبا إجراميا خبيثا منذ بدء نشاطه الإجرامي منذ عامين، مشيرا إلى أنه أنشأ حسابا وهميا وتستر خلف صور لفتاة خليجية، لتسهيل عملية إضافته في الحسابات الخاصة كخطوة أولى، ثم يعتمد على برامج متطورة تخفي عملية تصوير الشاشة وتحميل الصور كخطوة ثانية.

وبين المتحدث أن الشاب أنشأ 5 حسابات وهمية على "سناب شات"، لخمس شابات خليجيات، حيث تضمن كل حساب صورا خاصة لهن في وضعيات متعددة.

وتابع العميد جمال سالم الجلاف قائلا "إن الجاني استخدم هذه الحسابات للإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم عبر طلب هدايا ثمينة ومبالغ مالية، وقد وقع في شباكه أكثر من 50 شابا".

وأفاد بأن قوات الأمن ألقت القبض على الشاب الخليجي الذي اعترف بجرائمه، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

#شرطة

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