فيديو.. مدربة سعودية شهيرة: "سأنجب من امرأة أخرى"

وكالات / سما /

تسببت المدربة السعودية الشهيرة سمية إبراهيم الناصر، في صدمة للمجتمع السعودي، عقب تصريحات تليفزيونية أثارت جدلا واسعا.

وقالت المدربة المتخصصة في مجال التنمية الذاتية والوعي، في تصريحات تلفزيونية في برنامج "The Plane"، على قناة "atv" إنها تخطط للإنجاب، ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ "الأم البديلة"، وهو أن تحمل امرأة بويضة مخصبة لامرأة أخرى في رحمها، وتحمل الطفل حتى ولادته.

وأضافت الناصر المقيمة في أمريكا، أن لديها خطة لفعل ذلك، حيث تحتفظ ببويضاتها للقيام بذلك في المستقبل.

وقالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلا عنها "مثل الفرن"، تؤدي مهمة وتتقاضى مقابل تعبها مبلغا من المال.

وتسببت تصريحات المدربة السعودية الشهيرة في عاصفة من الجدل، خاصة وأنها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، حيث رفض الكثيرون ما قالته ووصفوه بالمخالف لتعاليم وقيم المجتمع والدين.