صحيفة عبرية تزعم: سويسرا تمول بشكل مباشر إجراءات قانونية ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء أن الحكومة السويسرية تعمل من خلال سفارتها في رام الله، على تمويل إجراءات قانونية ضد إسرائيل.

ووفقا لمزاعم الصحيفة، فإن هذه الخطوة اتخذت منذ عام، حيث نقلت الخارجية السويسرية عبر سفارتها في رام الله نحو مليوني دولار لتمويل إجراءات قانونية تقودها منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية يسارية مماثلة للدفاع عن حقوق الإنسان، مثل جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الفرد.

وادعت أنها اطلعت على عقود تظهر نقل ميزانية مالية لتلك المنظمات بهدف تطوير عملها، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة اتخذت بعد فترة قصيرة من توقف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة الدولية.

وتتضمن نشاطات تلك المؤسسات المدعومة من سويسرا، إعداد ملفات قانونية للمحكمة الجنائية الدولية وجمع شهادات ميدانية ضد ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية لمنع هدم منازل عائلات منفذي الهجمات، والدفاع عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم.

وردا على ذلك قالت السفارة السويسرية إنها لا تشارك في أي نشاطات ضد إسرائيل، وأن علاقاتها متطورة معها في العديد من المجالات، كما تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية وتدعم التعايش السلمي بين الشعوب.