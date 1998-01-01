محافظ الخليل يسلم 421 كرسياً كهربائياً لذوي الإعاقة

الخليل / سما /

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس سلّم محافظ الخليل اللواء جبرين البكري 421 كرسياً كهربائياً للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن "حملة تراحموا" اليوم الثلاثاء في ساحة قيادة المنطقة.

جاء ذلك بحضور مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، وقادة الأجهزة الأمنية، وأمناء سر أقاليم حركة فتح ومدراء المؤسسات الحكومية والأهلية، ورؤساء البلديات والغرف التجارية، ومؤسسات العمل الخيري الرسمية والأهلية والخاصة، وشركات التخليص والاستيراد للكراسي الكهربائية ممثلة بمحيي الدين العارضة، ووسيم أبو شقارة، ورجال الأعمال والأشقاء من الداخل المحتل، ونائب المحافظ خالد دودين، ومدير ملف المساعات ومنسقة الحملة في المحافظة إيمان أبو عريش وطاقم المحافظة وأهالي الخليل.

في كلمته نقل البكري تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا انه يتابع كافة هموم واحتياجات المواطنين وان الأشخاص ذوي الاعاقة هم جزء اصيل وهام من نسيج المجتمع الفلسطيني.

وقال المحافظ البكري ان المحافظة وبالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري الرسمية والأهلية والخاصة والأمنية في محافظة الخليل استطاعت توزيع هذا العدد من الكراسي الكهربائية لمستحقيها بعد الاعلان عن حملة تبرعات محلية استهدفت كافة مكونات المجتمع.

وتابع اللواء البكري "العطاء بحد ذاته سعادة، وهذا الإنجاز لم يكن ليكتمل، لولا التكامل مع الشركاء من كافة القطاعات"، داعياً الى مزيد من العطاء الذي يصب بصالح الفئات التي تحتاج الدعم والمساندة.

وثمن البكري جهود كافة المؤسسات الداعمة والمساهمة والشركاء الذين ساهموا في انجاز المرحلة الأولى من الحملة، وكانوا كلجنة تحضيرية اخذت على عاتقها انجاز هذه الحملة وهم "جمعية الاحسان الخيرية، لجان الزكاة في محافظة الخليل، الجمعية الخيرية الاسلامية، مديريات الاوقاف في محافظة الخليل، مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظة، الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة الفلسطينين".

وفي كلمة اقاليم حركة فتح اكد هاني جعارة أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، فهم يساهمون في بناء المجتمع اسوة بغيرهم، شاكراً ارادتهم الحية وهممهم وكافة المشاركين والداعمين والممولين لهذه الحملة.

من جهته، عبّر ممثل المؤسسات الأهلية الشيخ حاتم البكري عن سعادته بهذه الحملة الاضخم على مستوى الوطن والتي ستساهم في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة، الذين هم في امس الحاجة للدعم والمساندة لتسهيل ظروف حياتهم كي ينطلقوا الى الحياة بسهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر ان حملة "تراحموا" تهدف الى توفير الف كرسي كهربائي لذوي الاعاقة حيث شملت المرحلة الاولى منها توزيع 421 كرسياً كهربائياً والحملة مستمرة لغاية تحقيق الهدف قبل نهاية هذا العام.