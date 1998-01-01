أدلة علمية تؤكد قدرة الكاكاو على تعزيز قوة الدماغ

وكالات / سما /

وجد علماء إيطاليون دليلا على أن جرعة يومية من الكاكاو يمكن أن تعمل بمثابة مكمل غذائي لمواجهة أنواع مختلفة من التدهور المعرفي.

ووجد فريق البحث من جامعة لاكويلا الإيطالية، أن الكاكاو يمكن أن تكون له آثار صحية مفيدة بالفعل على الدماغ، وخاصة مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة.

وأشارت الدراسة إلى أن مركبات الفلافانول عززت الذاكرة وعززت معالجة المعلومات المرئية، بل وقاومت آثار الحرمان من النوم، خلال التجارب التي أجريت على المشاركين.

واتضح أن تناول فلافانول الكاكاو على المدى الطويل، لدى كبار السن، أدى إلى تحسين الانتباه والمعالجة الذهنية والذاكرة العاملة والطلاقة اللفظية، وكان أكثر فائدة لدى أولئك الذين عانوا من إعاقات معرفية خفيفة أو بدايات فقدان الذاكرة.

كما كشفت النتائج أن تناول النساء للكاكاو بعد ليلة من الحرمان التام من النوم، يعوق ضعف الإدراك المرتبط بعدم النوم.

وأكد الباحثون أن مركبات الفلافانول عززت أيضا الأداء المعرفي الطبيعي لدى الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من بداية فقدان الذاكرة، وكان للمركبات دور وقائي في الأداء المعرفي.

ويقول الباحثون إن الكاكاو له آثار مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يزيد من حجم الدم في الدماغ، وهذا ما يؤثر بشكل أساس على قوة الدماغ وتعزيز قدراته الإدراكية المرتبطة بالتقدم بالعمر.

وينصح الباحثون بتناول كميات منتظمة من الكاكاو والشوكولاتة الداكنة، التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الأداء الإدراكي والمعرفي بمرور الوقت.

ومع ذلك، توجد آثار جانبية محتملة لتناول الكاكاو والشوكولاتة، ترتبط بشكل عام بالقيمة الحرارية للشوكولاتة، وبعض المركبات الكيميائية الكامنة في نبات الكاكاو مثل الكافيين والثيوبرومين، ومجموعة متنوعة من المواد المضافة إلى الشوكولاتة مثل السكر أو الحليب.