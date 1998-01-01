  1. الرئيسية
  2. الصحة

تحذيرات من أقراص فياغرا "قاتلة" تباع عبر الإنترنت!

الأربعاء 24 أبريل 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من أقراص فياغرا "قاتلة" تباع عبر الإنترنت!


وكالات / سما /

نشر خبراء تحذيرات حول المخاطر الصحية الخطيرة لاستخدام الفياغرا المزيفة، التي تُسوّق عبر الإنترنت.

وتبيّن أن أقراص الفياغرا المعروضة في السوق السوداء، تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وحذر مسؤولون بريطانيون من خطر شراء الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت، وخاصة الفياغرا، دون معرفة مكوناتها والآثار الجانبية غير الواضحة.

وصادر المسؤولون في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أدوية عجز جنسي بقيمة بلغت زهاء 13 مليون جنيه إسترليني، في الأشهر الـ 12 الماضية.

وفي حين أن الفياغرا متاحة في الصيدليات كافة، إلا أنه يمكن شراء منتجات مزيفة منها عبر الإنترنت، مقابل أسعار رخيصة.

وكشف الدكتور البريطاني، جيف هاكيت، عن وفاة عدد من الرجال بسبب تناول أقراص الفياغرا المعروضة في مواقع الإنترنت، التي يمكن أن تسبب الحرارة والجفاف وتسارع نبضات القلب، بالإضافة إلى آلام الرأس الحادة.

#الفياغرا #الإنترنت

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

الداخلية بغزة تصدر اعلان هام بشأن وظائف ضباط وضباط صف..

الأخبار الرئيسية

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

القدس: الاحتلال الاسرائيلي يرمم "بركة البطرك" ويزعم تعاون السلطة الفلسطينية

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي