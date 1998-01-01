تحذيرات من أقراص فياغرا "قاتلة" تباع عبر الإنترنت!

وكالات / سما /

نشر خبراء تحذيرات حول المخاطر الصحية الخطيرة لاستخدام الفياغرا المزيفة، التي تُسوّق عبر الإنترنت.

وتبيّن أن أقراص الفياغرا المعروضة في السوق السوداء، تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وحذر مسؤولون بريطانيون من خطر شراء الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت، وخاصة الفياغرا، دون معرفة مكوناتها والآثار الجانبية غير الواضحة.

وصادر المسؤولون في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أدوية عجز جنسي بقيمة بلغت زهاء 13 مليون جنيه إسترليني، في الأشهر الـ 12 الماضية.

وفي حين أن الفياغرا متاحة في الصيدليات كافة، إلا أنه يمكن شراء منتجات مزيفة منها عبر الإنترنت، مقابل أسعار رخيصة.

وكشف الدكتور البريطاني، جيف هاكيت، عن وفاة عدد من الرجال بسبب تناول أقراص الفياغرا المعروضة في مواقع الإنترنت، التي يمكن أن تسبب الحرارة والجفاف وتسارع نبضات القلب، بالإضافة إلى آلام الرأس الحادة.