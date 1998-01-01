"فولكسفاجن" تعتزم تزويد مصانعها بالجيل الخامس لشبكات الاتصالات

وكالات / سما /

قال متحدث باسم مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا إن المجموعة تستهدف إقامة شبكة خاصة بها بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات (فايف جي) في مصانعها بهدف زيادة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث "يوناس كولافيك" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجموعة تسعى إلى "الحصول على تراخيص خاصة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في القطاع الصناعي"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه التكنولوجيا التي توفر اتصالات فائقة السرعة على مراحل.

وقال "كولافيك" في تصريحه "نستهدف إطلاق مشروع تجريبي في البداية، على أن نتعلم منه ثم بعد ذلك ننشئ شبكاتنا المحلية باستخدام تكنولوجيا فايف جي في مصانعنا".

في الوقت نفسه فإن "فولكسفاجن" لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن المصنع الذي سيشهد إطلاق المشروع التجريبي، ولكن مصنعها الرئيسي في مدينة فولفسبورج ومصنعها في مقاطعة "تسفيكاو" بالقرب من الحدود التشيكية في مقدمة المصانع المرشحة لاستضافة المشروع.

ولم تستبعد "فولكسفاجن" احتمال التعاون مع شركات الاتصالات الكبيرة في هذا المجال في مرحلة لاحقة، لكنها تستهدف بشكل أولي إقامة شبكة خاصة بها بهدف زيادة مرونة وفاعلية مصانعها.

كانت شركة "أودي" للسيارات الرياضية التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" قد أطلقت تجارب أولية لإقامة شبكة للجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات رغم عدم توافر رقائق نقل البيانات بتكنولوجيا الجيل الخامس في الوقت الراهن. كما تستهدف شركة "بورشه" التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" أيضا إقامة بنية تحتية للاتصالات في مصانعها بحلول 2020 .