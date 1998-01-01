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مركبة الفضاء "إنسايت" تسجل صوتا محتملا لزلزال على المريخ

الأربعاء 24 أبريل 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركبة الفضاء "إنسايت" تسجل صوتا محتملا لزلزال على المريخ


وكالات / سما /

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، الثلاثاء، أن مركبة الفضاء "إنسايت" سجلت صوتا محتملا لزلزال على كوكب المريخ للمرة الأولى.

وتم تسجيل الإشارة الخافتة يوم 6 نيسان/أبريل، في اليوم الـ 128 للمركبة على سطح المريخ. وإذا تأكدت، ستكون بذلك أول حدث يتم تسجيله يأتي من داخل الكوكب الأحمر وليس من خلال القوى التي تعلو سطحه.

وقال بروس بانيردت، المحقق الرئيسي لدى مهمة مركبة إنسايت، في بيان: "جمعنا صوت ضوضاء خلفية حتى الآن، لكن هذا الحدث ينطلق رسميا إلى مجال جديد، إنه علم زلازل المريخ".

ومن بين الأهداف الأساسية للمركبة إنسايت التي هبطت على المريخ في تشرين ثان/نوفمبر ، وستعمل للعامين المقبلين على الأقل، هو جمع البيانات من داخل الكوكب.

وبينما يعد ذلك الحدث أصغر من أن يقدم بيانات ملموسة، لايزال العلماء يبحثون في التسجيل لتحديد السبب الدقيق للضوضاء ، ويعتقدون أنه سيكون علامة فارقة.

#إنسايت #الفضاء #المريخ

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