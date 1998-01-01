التربية تفتتح أول غرفة حسية في مدرسة "فيصل الحسيني"

رام الله / سما /

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، اليوم، أول غرفة حسية في مدرسة بنات فيصل الحسيني الأساسية العليا على مستوى المدارس الحكومية في الوطن، وذلك بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وممثلين عن مؤسسة إنقاذ الطفل، وشركة أيريس المنفذة للمشروع، والشرطة، وحشد من الأسرة التربوية.

وتشتمل الغرفة على مجموعة من الأجهزة التفاعلية الحديثة والمتطورة التي تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، إذ يمكن استثمارها لخدمة المبدعين والمتفوقين وجميع الطلبة على مختلف فئاتهم.

وفي هذا السياق، أكد صالح أهمية وجود هذه الغرف في المدارس لما لها من دور في مساعدة ذوي الإعاقة على الانخراط في العملية التعليمية.

ودعا وكيل التربية إلى تعميم الفكرة على المدارس الأخرى، معرباً عن شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع.