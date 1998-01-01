  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فلسطين تشارك في بطولة آسيا بالكراتيه تحت 21 عاماً

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في بطولة آسيا بالكراتيه تحت 21 عاماً


رام الله / سما /

غادر منتخب فلسطين في الكراتيه إلى ماليزيا، من أجل المشاركة في بطولة آسيا، تحت 21 عاماً، المقرر أن تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

ويتكون المنتخب من اللاعبين: محمد حمدان، حمزة أبو ليفة، حلا القاضي، ويشرف عليه المدرب خالد عودة، ويرافق المنتخب، محمد البكري، رئيس الاتحاد، ونائبه ضرغام عبد العزيز.

وكان اللاعبون خضعوا الى تدريب مكثف باشراف المدرب اسماعيل أبو وردة، مسؤول لجنة المنتخبات.

وأعرب البكري عن امله بأن يحقق المنتخب نتائج مميزة في البطولة، مؤكداً على أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث، من أجل زيادة احتكاك اللاعبين مع نظرائهم من الدول الأخرى.

وسبق للبكري أن تواجد في اجتماع الاتحاد الآسيوي للعبة، ونوقشت أهم القضايا التي تخص اللعبة لدى الدول الأعضاء.

#الكراتيه #بطولة آسيا

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

الداخلية بغزة تصدر اعلان هام بشأن وظائف ضباط وضباط صف..

الأخبار الرئيسية

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

القدس: الاحتلال الاسرائيلي يرمم "بركة البطرك" ويزعم تعاون السلطة الفلسطينية

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي