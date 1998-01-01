فلسطين تشارك في بطولة آسيا بالكراتيه تحت 21 عاماً

رام الله / سما /

غادر منتخب فلسطين في الكراتيه إلى ماليزيا، من أجل المشاركة في بطولة آسيا، تحت 21 عاماً، المقرر أن تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

ويتكون المنتخب من اللاعبين: محمد حمدان، حمزة أبو ليفة، حلا القاضي، ويشرف عليه المدرب خالد عودة، ويرافق المنتخب، محمد البكري، رئيس الاتحاد، ونائبه ضرغام عبد العزيز.

وكان اللاعبون خضعوا الى تدريب مكثف باشراف المدرب اسماعيل أبو وردة، مسؤول لجنة المنتخبات.

وأعرب البكري عن امله بأن يحقق المنتخب نتائج مميزة في البطولة، مؤكداً على أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث، من أجل زيادة احتكاك اللاعبين مع نظرائهم من الدول الأخرى.

وسبق للبكري أن تواجد في اجتماع الاتحاد الآسيوي للعبة، ونوقشت أهم القضايا التي تخص اللعبة لدى الدول الأعضاء.