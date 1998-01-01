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هآرتس: بتأثير من أردان تسببت مصلحة السجون بإحداث التصعيد مع أسرى حماس

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: بتأثير من أردان تسببت مصلحة السجون بإحداث التصعيد مع أسرى حماس


القدس المحتلة / سما /

 اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية، جوندر فاكنين نائب رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، بمحاولة إثارة معركة مع أسرى حماس داخل السجون وفقا لسياسة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة هآرتس العبرية، فإن تصرفات فاكنين، دفعت نتنياهو لنقل المفاوضات مع الأسرى إلى مسؤولية جهاز الأمن العام "الشاباك"، رغم إصرار فاكنين على أن تكون في يد مصلحة السجون.

وتقول المصادر الأمنية إن أردان فضل انتهاك حياة الأسرى والتنغيص عليهم بكل الطرق، كما منع فاكنين من التفاوض مع الأسرى، وتجهيز إدارة مصلحة السجون لمواجهة إضراب طويل المدى، بما في ذلك إمكانية إطعام الأسرى بشكل قسري.

وقالت "لقد دخل فاكنين في المعركة، وتجاهل المعلومات الاستخباراتية التي حذرت من التصعيد في المنطقة". متهمةً إياه بأنه كان يتصرف كما لو كان سيحارب الأسرى، متجاهلا حقيقة أن المؤسسة السياسية مهتمة بالتوصل إلى هدنة مع حماس مشيرةً إلى أن الأسرى فهموا ذلك واستفادوا من هذه الفرصة، خاصةً مع خشية الأوساط السياسية من أن يؤدي تفاقم الإضراب إلى التأثير على الأراضي الفلسطينية ويقوض الاتصالات التي توسطت فيها مصر في غزة.

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