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منتخب الجامعة الإسلامية بطلا للشطرنج

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الجامعة الإسلامية بطلا للشطرنج


غزة / سما /

توّج منتخب الجامعة الإسلامية بلقب بطولة الشطرنج "جماعي" لمؤسسات التعليم العالي, التي نظمها قسم النشاط الرياضي بالإسلامية, تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني للعبة.

وأبدع منتخب الإسلامية في البطولة, ما جعله يحقق اللقب بجدارة عقب حصوله على 3 نقاط, متفوقا بفارق نقطة على الكلية الجامعية الوصيف, بينما جاء فريق كلية تدريب غزة ثالثا برصيد نقطة, وحلّ منتخب جامعة غزة رابعا وأخيرا دون نقاط.

ومثّل الإسلامية الثلاثي عبد الله سلامة ورعد الغرة وأحمد شنينو, في حين ظهر مع الكلية أحمد الجزار وعماد أبو صفية وسلمان سعد.

أما فريق كلية تدريب غزة فمثّله وسام نصير ومصعب نصر وعبد الله أبو العمرين, فيما لعب مع جامعة غزة قصي أبو داير وشادي نصر الله ومحمود العصار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الفردي الأربعاء, بمشاركة الجامعة الإسلامية, والأزهر, وغزة, والكلية الجامعية, وكلية العلوم والتكنولوجيا, وفلسطين, والإسراء, وكلية تدريب غزة.

يشار إلى أنه أدار المباريات تحكيميا الحكم الدولي عبد الناصر أبو شرار رئيس لجنة التدريب والتطوير في اتحاد الشطرنج.

#الجامعة الإسلامية #الشطرنج

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