شباب خانيونس يقبل استقالة المدرب بربخ

غزة / سما /

كشف نادي شباب خانيونس, عن قراره النهائي بخصوص بقاء المدير الفني إحميدان بربخ مع الفريق الموسم المقبل 2019-2020.

وأكد شباب خانيونس قبول استقالة بربخ, عقب نهاية الموسم الحالي, بعدما أخفق الفريق بالحفاظ على الثنائية التي حققها الموسم الماضي.

وتولى بربخ تدريب الفريق في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول, إذ نجح في إعادته للطريق الصحيح, لكن ذلك لم يكن كافيا لإحرازه أي لقب.

يشار إلى أن بربخ تولى تدريب خدمات خانيونس في بداية الموسم, قبل أن يرحل عنه بعد أسابيع قليلة, ثم انضم لشباب خانيونس في الأسبوع التاسع وبقي حتى نهاية مشوار الفريق في الدوري والكأس.