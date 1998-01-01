رسمياً .. تحطيم الرقم القياسي لأسرع هدف في الدوري الإنجليزي!

وكالات / سما /

نجح مهاجم ساوثامبتون شاين لونج في تحطيم الرقم القياسي لأسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في مباراة فريقه أمام واتفورد.

المهاجم الإيرلندي منذ اللحظة الأولى في المباراة بين فريقه وواتفورد بدأ بالضغط، بينما عادت الكرة بعد ركلة البداية لدفاع واتفورد ليقطع لونج الكرة بعد محاولة لتشتيت الكرة وينفرد بحارس المرمى ويضعها من أعلاه معلناً تقدم الساينتس بعد مرور 7 ثوان فقط وهو الهدف الرسمي الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حطم شاين لونج بهدفه في شباك واتفورد اليوم رقم توتنهام وتحديداً المدافع ليدلي كينج صاحب الرقم القياسي السابق والذي كان قد سجل بعد مرور 9 ثوان فقط، بينما يأتي خلف الثنائي في القائمة اسطورة الدوري الإنجليزي آلان شيرار الذي سجل بعد 10.52 ثانية ثم كريستيان إيريكسين بعد 10.58 ثانية.

السرعة عامل مهم في أرقام فريق ساوثامبتون حيث يحمل القديسين رقماً آخر وهو أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وصاحبه السنغالي لاعب ليفربول الحالي ساديو ماني والذي سجل ثلاثة أهداف في دقيقتين و56 ثانية.