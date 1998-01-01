ريال مدريد يتلقى دفعة في صفقة لوكا يوفيتش

وكالات / سما /

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني دفعة قوية في صفقة التوقيع مع لوكا يوفيتش نجم فريق نادي إينتراخت فرانكفورت من خلال تصريح رسمي من جانب النادي الألماني.

ويرغب مسؤولو الميرينجي في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً لمنافسة كريم بنزيما المهاجم الفرنسي المميز في خط هجوم فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم القادم.

وقام نادي البوندسليجا بتفعيل خيار الشراء في عقد الدولي الصربي مقابل 6 مليون يورو، بنية إعادة بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على توقيع المهاجم المتألق.

والتقى مسؤولو ريال مدريد مع وكيل اللاعب، فالي رمضاني في 28 مارس الماضي وقدموا عرضهم لضم يوفيتش وشرحوا المشروع الرياضي للفريق مع المدرب زين الدين زيدان في محاولة لإقناع اللاعب بالمجئ إلى سانتياجو بيرنابيو.

السيد فريدي بوبيتش المدير الرياضي لنادي فرانكفورت تحدث يوم الثلاثاء عن صفقة يوفيتش وفقاً لصحيفة آس الإسبانية قائلاً “بالتأكيد هناك إمكانية لأن يوقع يوفيتش لريال مدريد. آمل وأرغب في أن يبقى لوكا هنا، ولكني أيضاً واقعي وأعلم أنه إن جاء نادٍ كبيرو يريد لوكا، فلن تكون لدينا خيارات”.