رسمياً .. دي بروين يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء عن غياب اللاعب كيفين دي بروين عن المباراة أمام مانشستر يونايتد المقررة غداً الأربعاء على ملعب أولد ترافورد.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراة مصيرية بهدف الحصول على النقاط الثلاث واستعادة المركز الأول في الدوري الإنجليزي ، عندما يلاقي مانشستر يونايتد في جولة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وأكد المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن الجناح البلجيكي لن يشارك في لقاء ديربي مانشستر ، وذلك بسبب عدم تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية ضد توتنهام.

واضطر دي بروين للخروج من الملعب في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الأول ضد توتنهام ودخل فرناندينيو بدلاً منه ، فيما أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها صعوبة مشاركته في ديربي مانشستر.

ولدى سؤاله عما إذا كان كيفين دي بروين جاهزاً للمشاركة في مواجهة مانشستر يونايتد وقال جوارديولا : “لا أعتقد ذلك ، إنها مشكلة عضلية ، سنرى في الأيام القادمة كيف يتحسن ولكنه غداً لن يكون معنا”.