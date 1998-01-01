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جماهير نابولي تطالب بعودة ساري في الموسم المقبل

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير نابولي تطالب بعودة ساري في الموسم المقبل


وكالات / سما /

طالبت جماهير نابولي بعودة مدربها السابق ماوريتسيو ساري لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وذلك في مباراة الفريق مع أتالانتا في الدوري الإيطالي عبر لافتة ضخمة.

ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الحالي يعيش واحداً من أصعب مواسم مسيرته، ولم تساعد الظروف المحيطة بالفريق واحتمالية عقابه بالحرمان في سوق الانتقالات في تقديم أفضل ما لديه ولذلك لم ينال استحسان الجماهير اللندنية كلها.

وضع الفريق الإيطالي في هذا الموسم ليس سيئاً فهو في مركز الوصيف بعيداً عن صاحب الصدارة يوفنتوس بفارق 20 نقطة بعد 33 مباراة في الدوري هذا الموسم، ولكن خسارة أخرى في ملعب سان باولو فجرغضب الجماهير على كارلو أنشيلوتي.

وقد كُتب على العلم الذي تم رفعه من قبل جماهير نابولي “ساري واحد منا” في طلب واضح بعودة المدرب الإيطالي لفريقه السابق بسبب تردي النتائج والمردود مؤخراً مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

أما عن وضع ساري في تشيلسي فهو في محل شك كبير نظراً لمطالبة الكثيرين  برحيله عن الفريق، وادارة تشيلسي لا تتهاون في مثل هذه الأمور وأسهل الحلول وأقربها دائماً هو إقالة المدرب.

#ماوريسيو ساري #نابولي

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