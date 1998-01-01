  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يخطو خطوة أخرى نحو لقب الليجا بهزيمة ألافيس

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يخطو خطوة أخرى نحو لقب الليجا بهزيمة ألافيس


وكالات / سما /

اتخذ فريق نادي برشلونة خطوة أخرى نحو التتويح الرسمي بلقبالدوري الإسباني هذا الموسم من خلال التغلب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الأخير.

ولم يستطع أصحاب الأرض استثمار عدم إشراك المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي لبعض العناصر الأساسية منذ بداية اللقاء، مثل ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني، أرتور ميلو نجم الوسط البرازيلي، جوردي ألبا الظهير الأيسر الإسباني وكذلك كليمون لونجليه قلب الدفاع الفرنسي.

تفوق البرسا بوضوح على مدار الشوطين، ولكن الأهداف أتت فقط في الشوط الثاني، وبدأها لاعب الوسط الشاب كارليس ألينيا بعد لعبة جماعية رائعة و”تفويتة” جميلة من لويس سواريز لتصل الكرة إلى ألينيا الذي يضع الكرة في الشباك معلناً أخذ الأسبقية الكتلونية في الدقيقة 54.

وبعدها بست دقائق فقط، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة البلوجرانا بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بنفسه، لينبري لها لويس سواريز ويضيف الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

وشارك ميسي في الدقيقة 61 على حساب ديمبيلي، وكذلك دخل ألبا وأرتور في الشوط الثاني بدلاً من سيميدو وألينيا على الترتيب.

بهذه النتيجة، يكون برشلونة على موعد مع التتويج الرسمي بلقب لا ليجا في حالة خسارة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في مباراة فالنسيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

#برشلونة #ديبورتيفو ألافيس

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

الداخلية بغزة تصدر اعلان هام بشأن وظائف ضباط وضباط صف..

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

الأخبار الرئيسية

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع فتح الآن.. إلقاء السلاح

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

القدس: الاحتلال الاسرائيلي يرمم "بركة البطرك" ويزعم تعاون السلطة الفلسطينية

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي