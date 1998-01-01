فيديو.. برشلونة يخطو خطوة أخرى نحو لقب الليجا بهزيمة ألافيس

وكالات / سما /

اتخذ فريق نادي برشلونة خطوة أخرى نحو التتويح الرسمي بلقبالدوري الإسباني هذا الموسم من خلال التغلب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الأخير.

ولم يستطع أصحاب الأرض استثمار عدم إشراك المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي لبعض العناصر الأساسية منذ بداية اللقاء، مثل ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني، أرتور ميلو نجم الوسط البرازيلي، جوردي ألبا الظهير الأيسر الإسباني وكذلك كليمون لونجليه قلب الدفاع الفرنسي.

تفوق البرسا بوضوح على مدار الشوطين، ولكن الأهداف أتت فقط في الشوط الثاني، وبدأها لاعب الوسط الشاب كارليس ألينيا بعد لعبة جماعية رائعة و”تفويتة” جميلة من لويس سواريز لتصل الكرة إلى ألينيا الذي يضع الكرة في الشباك معلناً أخذ الأسبقية الكتلونية في الدقيقة 54.

وبعدها بست دقائق فقط، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة البلوجرانا بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بنفسه، لينبري لها لويس سواريز ويضيف الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

وشارك ميسي في الدقيقة 61 على حساب ديمبيلي، وكذلك دخل ألبا وأرتور في الشوط الثاني بدلاً من سيميدو وألينيا على الترتيب.

بهذه النتيجة، يكون برشلونة على موعد مع التتويج الرسمي بلقب لا ليجا في حالة خسارة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في مباراة فالنسيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.