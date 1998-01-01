  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول امريكي يصف حكومة نتنياهو بالعنصرية والليكود يعلق

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول امريكي يصف حكومة نتنياهو بالعنصرية والليكود يعلق


غزة / سما /

 أثار السناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية برني ساندرز ردود فعل غاضبة في إسرائيل بعد وصفه حكومة بنيامين نتنياهو بـ "العنصرية".

وقال ساندرز خلال فعاليات للديمقراطيين، بثتها قناة "سي إن إن"، الاثنين إنه "مع إسرائيل 100 بالمئة"، ولكن الولايات المتحدة يجب أن تغير سياستها تجاهها.

وأوضح أن "الهدف يجب أن يكون الجمع بين الناس وليس الدعم لدولة واحدة فقط، تحكمها الآن حكومة يمينية، بوسعي القول إنها عنصرية".

وأضاف أن نتنياهو "يتعامل مع الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة جدا".

وتعليقا على تصريحات ساندرز، قال تساحي هنغبي وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها والعضو القيادي في حزب الليكود الذي يقوده بنتنياهو، في حديث للتلفزيون الإسرائيلي: "نحن ندين التصريحات على غرار تلك التي أدلى بها ساندرز، والتي كانت غريبة بالفعل".

وأضاف هنغبي أن "الحكومة الإسرائيلية ليست عنصرية ولا تضم أي وزير عنصري"، مشيرا إلى أن "الانتماء إلى التيار اليميني ليس أمرا غير شرعي، ومن الغريب أن يسمح الحزب الديمقراطي لأحد الأعضاء البارزين فيه بعدم احترام الخيار الديمقراطي لدولة إسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن برني ساندرز، السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، قد أعلن في فبراير الماضي انطلاق حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020.

وعلى الرغم من الدعم غير المسبوق الذي قدمته إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإسرائيل، تشير الاستطلاعات إلى أن غالبية اليهود في الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطيين دائما.

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

الداخلية بغزة تصدر اعلان هام بشأن وظائف ضباط وضباط صف..

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

القدس: الاحتلال الاسرائيلي يرمم "بركة البطرك" ويزعم تعاون السلطة الفلسطينية

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..