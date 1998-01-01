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عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة السموع لإقامة صلوات تلمودية

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوب الخليل، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالا بالأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر اعلامية في الخليل، إن قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثري في البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: الظاهرية، ويطا، وتفوح، وحارة أبو اسنينه وقرى الخط الغربي لمحافظة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل، وقطعت الطريق أمام حركة تنقل المواطنين؛ تحت حجج أمنية واهية.

#المستوطنين

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