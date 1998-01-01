ابرز عناوين الصحف العبرية ليوم الاربعاء

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تصدر خبر هدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى في سلفيت ، اضافة الى تصريحات كوشنير حول صفقة القرن عناوين الصحف العبرية لصباح يوم الأربعاء.

يديعوت أحرنوت:

أسبوع على مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، نتنياهو يواجه صعوبات مع الشركاء الطبيعيين.

السيسي انتصر في الاستفتاء، يستطيع البقاء في السلطة حتى العام 2030.

ملفات نتنياهو، النيابة العامة لم تنتهي بعد، والمواد لم تجمع.

موت إسرائيلي في فندق في برلين.

كوشنر عن صفقة "القرن": "مطلوب تنازلات صعبة"

صحيفة هآرتس:

وزارة الحرب الإسرائيلية تحقق في حياة جنود يطلبون بدل إعاقة.

عضو الكنيست دافيد بيتان، من يريد أن يصبح وزيراً عليه الحديث مع يائير أو سارة نتنياهو.

السعودية تعدم37 شخصاً أدينوا بتهمة الإرهاب.

نتائج الاستفتاء في مصر، السيسي يستطيع البقاء حتى 2030.

داعش تتبنى عمليات التفجير في سيرلانكا، وتنشر صور الإرهابيين.

نتنياهو، سنطلق اسم ترمب على مستوطنة في هضبة الجولان.

صحيفة إسرائيل هيوم:

قانون التجنيد، حل وسط من المتدينين لليبرمان.

تحليل: بعد أن اجتاز نسبة الحسم بصعوبة، ليبرمان يضع العصا في الدواليب.

السويد تمول إجراءات قضائية ضد "إسرائيل".

المصريون صوتوا لصالح تغيير الدستور، السيسي يستطيع البقاء حتى ال 2030.

العثور على مستوطن إسرائيلي ميتاً في فندق في برلين.

داعش تتبنى تفجيرات سيرلانكا.

صحيفة معاريف:

بدعم 89% من المصوتين، السيسي يستطيع الاستمرار حتى 2030.

مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي هدم منزل عائلة منفذ عملية مستوطنة "أرئيل".

طاقم الدفاع عن نتنياهو، سيتوجهون للعليا الإسرائيلية، وسيتنازلون عن جلسات الاستماع إن لم تؤجل.

أيلي يشاي يدعي أن نتنياهو وعده بتعيينيه وزيراً.

كوشنر عن صفقة "القرن": "الطرفان مطلوب منهم تقديم تنازلات".

نتنياهو، سأطلق اسم ترمب على مستوطنة في هضبة الجولان.

موقع واللا نيوز:

الاستفتاء في مصر، السيسي يستطيع البقاء في السلطة حتى 2030.

العثور على جثة مستوطن ميتاً في فندق في برلين.

رعب في باريس، الشتاء يقترب ويهدد بتعميق الضرر في كنيسة نوتردام.

أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي هدم منزل منفذ عملية مستوطنة "أرئيل".

في الإمارات العربية المتحدة: امرأة أفاقت من غيبوبة بعد27 عاماً.

قناة “كان 11”:

رئيس سيرلانكا عزل شخصيات رفيعة في الأمن حصلت على تحذيرات ضد العمليات الإرهابية.

أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي هدم منزل منفذ عملية مستوطنة "أرئيل".

القناة 12 الإسرائيلية:

لأول مرّة، نساء في وحدة الحماية التابعة للخارجية الإسرائيلية لحماية السفارات الإسرائيلية.

عضو الكنيست دافيد بيتان: من يريد أن يصبح وزيراً عليه التحدث مع نجل نتنباهو يائير، أو زوجته سارة.

جلسات الاستماع لنتنياهو لن تؤجل، وطاقم الدفاع عنه سيتوجه للعليا الإسرائيلية.

القناة 13 الإسرائيلية:

أنباء فلسطينية: الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية الزاوية لهدم منزل عائلة منفذ عملية مستوطنة “أرئيل”.

أمريكي 24 عاماً فاز بـ 768،4 مليون دولار في اللوتو.

كوشنر عن "صفقة القرن": "مطلوب من الطرفين تنازلات صعبة".

تقديراً لترمب: نتنياهو سيطلق اسم ترمب على مستوطنة في هضبة الجولان.

السيسي فاز في الاستفتاء.