27 اصابة بالرصاص المطاطي والغاز في مواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

نابلس / سما /

اصيب 27 مواطنا على الأقل بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز السام والمسيل للدموع في مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بمدينة نابلس.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتعاملها مع 27 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال داخل مدينة نابلس، حيث تركزت المواجهات التي ما زالت متواصلة حتى اعداد هذا الخبر، في محيط قبر يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرق المدينة.

وأوضحت أن من بين الإصابات 7 اصابات بالرصاص المطاطي، منها اصابتان بالرأس نقلتا للمستشفى لاستكمال وتلقي العلاج، اضافة الى 14 اصابة بالغاز السام والمدمع، بينها اصابة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان نحو1500 مستوطن قد اقتحموا مقام قبر يوسف فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، لأداء طقوس دينية، برفقة أعضاء كنيست من حزب الليكود، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.