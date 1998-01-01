اعتقال 6 مواطنين في الضفة و 11 اصابة خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

رام الله / سما /

أصيب 11 مواطنا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الاربعاء، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت برفقة مئات المستوطنين قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينه نابلس.



وقالت مصادر طبية فلسطينية أن طواقم الهلال الاحمر تعاملت مع الاصابات خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرق مدينة نابلس، مضيفة ان خمسة شبان اصيبوا بالرصاص المطاطي بينهم شاب اصيب بالراس وتم نقلهم جمعيا الى مستشفي رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر امنية فلسطينية أن عشرات الحافلات الخاصة بالمستوطنين اقتحمت المدينة ووصلت الى قبر يوسف تحت حراسة مشدده من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي واستمرت حتى ساعت الفجر الاولى، مؤكدة ان الاقتحام جاء بمناسبة مايسمى عيد الفصح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الاربعاء.

وتركزت حملة المداهمات والاعتقالات في مدينة بيت لحم.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في جبل الموالح ببيت لحم وصادرت مبلغا ماليا من منزل المواطن ناصر عواد.

وعرف من معتقلي الضفة :

١. منتصر عبد الكريم صدوق- بيت لحم

٢. خليل خالد صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٣. شحادة محمد صلاح- الخضر

٤. أكرم إبراهيم صلاح- الخضر

٥. أحمد حسين صلاح- الخضر

٦. إسلام أبو هنية- طولكرم