  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس

الأربعاء 24 أبريل 2019 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2019/04/25:يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/04/26:يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

الداخلية بغزة تصدر اعلان هام بشأن وظائف ضباط وضباط صف..

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!