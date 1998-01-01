قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد عمر ابو ليلى وتخلى المنازل المجاورة

سلفيت /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت منزل ذوي الشهيد عمر أبو ليلى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرفة عسكرية، وعملت على اخلاء العائلة من المنزل.

وأضافت: بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة، وانتشر في معظم حاراتها، بالتزامن مع مداهمة منزل ذوي الشهيد أبو ليلى.

واوضحت أن جيش الاحتلال أخلى المنازل المجاورة لمنزل ذوي الشهيد أبو ليلى، من ساكنيها، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على الصحفيين المتواجدين في مبنى مجاور، ما أصابهم بالاختناق.

وأعلن جيش الاحتلال أن الزاوية منطقة عسكرية مغلقة.

وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل في آذار الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل".

هذا وكانت ما تسمى بالادارة المدنية قد امهلت عائلة الشهيد حتى يوم امس الاثنين لاخلاء منزلهم.

واستشهد أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

يتبع......